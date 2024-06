Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Straßenraub - Tatverdächtiger in Haft + In Haus eingebrochen + Zigarettenautomat aufgebrochen + BMW bei Autokorso stillgelegt + Auf Friedhof randaliert + Autoaufbrüche + Unfallfluchten

Gießen: Straßenraub - Tatverdächtiger in Haft

Im Bereich einer Bäckerei in der Grünberger Straße raubten zwei Personen am Sonntag (23.6.) die Halskette eines 23-Jährigen.

Der Mann saß gegen 19.50 Uhr im Außenbereich der Bäckerei an der Ecke Zum Waldsportplatz, als ihn die zwei Unbekannten zunächst ansprachen und nach einer Zigarette fragten. In der Folge hielt einer der beiden den 23-Jährigen fest und riss ihm zwei am Hals getragene Ketten ab. Mit einer Goldkette flüchteten die zwei Männer in Richtung des Waldstadions, die zweite Kette blieb vor Ort liegen.

Später stieß das Opfer in der Innerstadt zufällig auf die beiden Räuber und verständigte die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord nahm beide am Lindenplatz fest. Sie mussten mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen entließen sie einen Tatverdächtigen, einen 26-jährigen algerischen Staatangehörigen, mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 24-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger, musste die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Er wurde heute einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ gegen den dringenden Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten lieferten den Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: In Haus eingebrochen

Ein Unbekannter stieg am Sonntag (23.6.) in ein Einfamilienhaus im Ludwig-Schneider-Weg ein. Dazu hebelte er zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Der Einbrecher erbeutete u.a. Schmuck und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Werrastraße machte sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Zeugen informierten die Polizei am frühen Montag (24.6.) gegen 0.40 Uhr über den offenstehenden, augenscheinlich aufgebrochenen Automaten in Höhe der Hausnummer 19. Der Dieb hatte zunächst an dem Automaten gehebelt und ihn in der Folge mittels eines Werkzeugs aufgeschnitten. Mit diversen Zigarettenpackungen entkam er unbemerkt. Wann genau der Unbekannte zuschlug, ist noch nicht geklärt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW bei Autokorso stillgelegt

Im Rahmen des Autokorsos nach dem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Sonntagabend (23.6.) fiel Beamten auf dem Gießener Anlagenring ein BMW auf, aus dessen Auspuffanlage wiederholt laute Knallgeräusche zu hören waren. Besonders geschulte und fachkundige Beamte der "AG Tuner" schauten sich das Fahrzeug daraufhin genauer an. Bei der Kontrolle gegen Mitternacht entdeckten sie mehrere Mängel an dem Fahrzeug, darunter eine mutmaßliche Manipulation am Motorsteuergerät. Die Mängel führten letztendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und muss nun von einem Sachverständigen begutachtet werden. Der 22-jährige Fahrer musste zu Fuß weitergehen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gießen: Auf Friedhof randaliert

Auf dem Friedhof Wieseck beschädigte ein Unbekannter am Freitagmorgen (21.6.) mehrere Gegenstände, die er mutmaßlich zuvor von Gräbern weggenommen hatte. Er warf eine Figur und eine Kette zu Boden und beschädigte diese dabei. Anschließend entfernte sich der Mann. Er wurde als etwa 30 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine helle Hautfarbe und eine Glatze. Der Mann trug schwarze Klamotten mit auffälligen Schuhen, die Strand-/Wasserschuhen ähnelten.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim/Gießen: Autoaufbrüche

In Garbenteich brach ein Unbekannter einen geparkten Polo auf. Dazu schlug er eine Seitenscheibe ein. Der VW stand in der Straße Am Lückebach. Wann genau der Aufbruch stattfand, ist noch ungeklärt. Bemerkt wurde der Diebstahl einer im Auto liegenden Handtasche am Montag (24.6.) gegen 3.40 Uhr.

In Gießen machte sich ein Dieb an einem Golf zu schaffen, der in der Liebigstraße in Höhe der Hausnummer 16 stand. Der Unbekannte schlug zwischen Samstag (22.6.), 21 Uhr und Sonntag, 9 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite ein und durchwühlte das Auto. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: BMW angefahren - schwarzes Auto gesucht

Einen weißen BMW beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Schwimmbadstraße. Der 1er, der in Höhe der Hausnummer 11 stand, wurde dabei auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass ein schwarzes Fahrzeug gegen den weißen BMW fuhr und danach flüchtete. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zum verursachenden, schwarzen Fahrzeug geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Seat beschädigt

In der Straße Schildberg fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten Seat und anschließend davon. Der grüne Splash wurde am Samstag (22.6.) zwischen 14 Uhr und 15 Uhr im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Derzeit schließen die Ermittler nicht aus, dass ein Fahrzeug mit Anhänger im Rahmen eines Abbiegevorgangs gegen den Seat stieß. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Unfallfluchtermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

