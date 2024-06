Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Skrupelloser Diebstahl - Zeuginnen zeigen Zivilcourage + Mehr als jedes zweite Fahrzeug zu schnell + Einbruch in der Innenstadt

Gießen: Skrupelloser Diebstahl - Zeuginnen zeigen Zivilcourage

Zwei Minderjährige beklauten laut Zeugen am Montagmittag (16.6.) eine Seniorin in Wieseck, die auf einen Rollator angewiesen ist. Die 79-Jährige lief gegen 12.20 Uhr auf der Greizer Straße. In Höhe eines Spielplatzes verwickelte ein Beteiligter die Frau in ein Gespräch. Sein Begleiter nutzte die Ablenkung und griff nach der im Rollator abgelegten Geldbörse. Beide Diebe rannten sodann davon. Zeugen hatten die Situation jedoch mitbekommen. Zwei aufmerksame Zeuginnen verfolgten die Diebe, stellten sie und hielten sie bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Die geklaute Geldbörse konnte bislang nicht aufgefunden werden. Eine zuerst vor Ort eingetroffene Streife der Wachpolizei nahm die Beiden im Alter von 12 und 14 Jahren mit zur Polizeistation Gießen Nord. Dort wurden beide im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555 zu melden.

L3475/Lollar: Mehr als jedes zweite Fahrzeug zu schnell

Am Dienstag (18.6.) führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen von morgens bis mittags Geschwindigkeitskontrollen zwischen Gießen und Lollar durch. Innerhalb von gut drei Stunden kontrollierten sie dabei 57 Fahrzeuge, die auf der Landesstraße 3475 aus Gießend kommend in Richtung Lollar fuhren. Dort sind 70 km/h erlaubt. Leider mussten die Beamten bilanzieren, dass mit 30 Kraftfahrzeugen mehr als die Hälfte aller überprüften Fahrzeuge zu schnell unterwegs war. "Spitzenreiter" war eine 20-jährige BMW-Fahrerin, die die erlaubte Geschwindigkeit um 47 km/h überschritt. Die Frau aus dem Landkreis Gießen muss sich nun auf die Konsequenzen ihrer Raserei einstellen: ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und 320 Euro Bußgeld. Zwei weitere Raser, eine Frau und ein Mann, beschleunigten ihre Fahrzeuge um 39 bzw. 40 km/h über die zulässige Höchstgeschwindigkeit, in beiden Fällen folgt ein Punkt und ein Bußgeld von 200 Euro.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen ahndeten die Kontrollierenden 21 Personen, die nicht angeschnallt waren. In einem Fall waren gar mehrere Kinder nicht ordnungsgemäß im Auto gesichert. Im Fall eines Unfalls begeben sich nicht angeschnallte Personen in höchste Gefahr, die tödlich enden kann. Eltern sollten hierbei nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern immer sicherstellen, dass ihre Kinder richtig gesichert sind.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Gießen: Einbruch in der Innenstadt

In eine Bäckerei in der Mäusburg drang ein Einbrecher am frühen Mittwoch (19.6.) ein. Er erbeutete bei seiner Tat gegen 3 Uhr u.a, ein Tablet. Der Unbekannte hatte sich Zugang über ein Fenster verschafft, welches er zuvor aufbrach. Im Anschluss entkam der Einbrecher unbemerkt. Er hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

