Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 29-Jähriger bei Verkehrsunfall in Beckhausen schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Rettungskräfte und Polizei waren am Donnerstag, 11. April 2024, auf der Braukämper Straße in Beckhausen nach einem schweren Verkehrsunfall im Einsatz. Nach Zeugenaussagen verlor dort ein 29 Jahre alter Mann um 11.34 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er ein anderes Auto überholt hatte. Nach dem Überholvorgang touchierte er zunächst drei weitere geparkte Fahrzeuge, bevor er vor einem Baum zum Stehen kam. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, verlor dann aber das Bewusstsein. Ersthelfer versorgten ihn, bevor sich Rettungskräfte um ihn kümmerten und schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten. An den Fahrzeugen entstand ein teils erheblicher Sachschaden. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme in beide Richtungen zwischen der Horster Straße und Kampstraße und sicherte Spuren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Dazu gehört auch die Analyse der Blutproben, die dem Fahrer entnommen wurden, um festzustellen, ob er unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell