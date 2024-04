Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunken in Resse gefahren - Führerschein sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch, 10. April 2024, auf eine Frau aufmerksam, die augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Mitarbeiterin einer Spielhalle in Herten alarmierte gegen 14.30 Uhr die Polizei und gab an, dass sie eine augenscheinlich betrunkene Frau mit einem weißen Ford von ihrer Spielhalle habe wegfahren sehen und sich Sorgen mache. Die Zeugin nannte der Polizei das abgelesene Kennzeichen und beschrieb die tatverdächtige Frau. Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf und trafen die zuvor beschriebene Frau an ihrer Wohnanschrift in Resse an. Die 47-jährige Gelsenkirchenerin stand augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränke und zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Gelsenkirchenerin wurde zur Wache gebracht, wo ihr eine Ärztin Blutproben entnahm. Der Führerschein der 47-Jährigen wurde sichergestellt und sie erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

