POL-GE: Gullideckel senkrecht gestellt/Auto prallt dagegen

Ein 37 Jahre alter Mann rief am frühen Donnerstagmorgen, 11. April 2024, die Polizei zur Straße Im Kerkenbusch in Bulmke-Hüllen. Vor Ort gab der Autofahrer an, um 0.28 Uhr gegen einen senkrecht stehenden Gullideckel gefahren zu sein, als er von der Ringstraße abbog. Am Fahrzeug des 37-jährigen Esseners entstand dabei ein erheblicher Sachschaden. Ursache für den Unfall kann nur das mutwillige Aufstellen des schweren Eisendeckels sein. Die Beamten fertigten daher eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummern 0209 365 6210 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, wie zum Beispiel der Wegnahme oder dem Aufstellen von Gullideckeln, nicht um Streiche, Mutproben oder Spaß, sondern um Straftaten handelt. Durch solche Taten können Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Die Polizei geht diesen Verstößen sehr akribisch nach und wird Strafverfahren gegen ermittelte Täter einleiten.

