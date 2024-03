Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-tschechisches Fahndungsteam greift syrische Migranten auf - Schleuser festgenommen

Ostritz (ots)

26.03.2024 / Hagenwerder (7 Migranten) 26.03.2024 / 20:40 Uhr / Ostritz (4 Migranten) 26.03.2024 / 21:00 Uhr / Ostritz (Schleuser)

Fahnder der Bundespolizeiinspektion Ebersbach und der tschechischen Polizei haben am 26. März 2024 an der polnischen Grenze in Ostritz und in Hagenwerder 11 Migranten aus Syrien, aus dem Sudan und aus Ägypten aufgegriffen. Außerdem konnte die Bundespolizei in unmittelbarer Nähe einen mutmaßlichen Schleuser festnehmen.

Zum Aufgriff in Hagenwerder siehe Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, die ebenfalls in Hagenwerder Migranten aufgriff. Veröffentlicht heute im Presseportal um 08:21 Uhr.

Um 20:40 Uhr am gestrigen Abend stellte wieder das internationale Fahndungsteam in Ostritz weitere vier aus Polen unerlaubt eingereiste syrische Migranten auf. Die Männer im Alter zwischen 25 und 29 Jahren hatten keine gültigen Reisedokumente dabei und wurden ebenfalls zur Dienststelle gebracht.

Gegen 21:00 Uhr wurde in Ostritz ein fußläufiger 51-jähriger Ukrainer festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem PKW die vier Syrer auf polnischer Seite an die Grenze gebracht und eventuell nach Deutschland geführt zu haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Einschleusens von Ausländern sowie gegen die aufgegriffenen Migranten wegen ihrer aufenthaltsrechtlichen Verstöße. Die Ermittlungen dauern teils noch an. Die Migranten werden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.

