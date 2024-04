Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand an Lebensmittelgeschäft in Bulmke-Hüllen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Brand von zwei Lebensmitteltransportbehältern in Bulmke-Hüllen am Donnerstag, 11. April 2024, Zeugen der Tat, da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die alarmierten Beamten wurden gegen 00 Uhr über die Feuerwehr Gelsenkirchen darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Behälter an einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Im Mühlenfeld brannten und durch die entstandene Hitze zusätzlich eine Glasscheibe, eine Feuerschutztür und die Fassade des Geschäftes beschädigt worden waren. Die Lebensmitteltransportbehälter standen an einer Laderampe unmittelbar neben dem Geschäft. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Eine Anwohnerbefragung ergab zunächst keine Hinweise. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

