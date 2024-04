Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallfahrer flüchtig

Apolda (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 30.03.2024 im Bereich der Jenaer Straße in Apolda. Hier befuhr ein bislang unbekannter rotbrauner Pkw der Marke Renault gegen 10:50 Uhr die Jenaer Straße aus Richtung Adolf- Aber- Straße kommend in Richtung Brauhof, als dieser dann aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Dabei kollidierte er dann mit zwei Betonpollern, wobei einer davon umgefahren wurde. Anschließend verließ der Renault Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Betonpfosten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise auf den Unfallfahrer nimmt die Polizei Apolda unter 03644/5410 entgegen.

