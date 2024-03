Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena

Jena (ots)

Ohne Führerschein unterwegs

Gleich mehreren Fahrzeugführern musste die Polizei in Jena, am Osterwochenende von Karfreitag dem 29.03.24 bis zum Ostersonntag, die Weiterfahrt mit ihren Kraftfahrzeugen untersagen. In drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des "Fahrens ohne gültigen Führerschein" eingeleitet. In einem Falle musste sich der Fahrer eines VW Golfes bei einer Kontrolle in der Naumburger Straße eingestehen, dass dessen Führerschein bereits auf Grund eines bestehenden Fahrverbotes bei der Polizei in Jena liegt. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer mussten ihre PKW auf Grund von fehlendem Versicherungsschutz vor Ort stehen lassen. Ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verursachte am Samstag gegen 21:10 Uhr beim Einbiegen in die Knebelstraße in Jena einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und versuchte sich anschließend der Unfallaufnahme durch Flucht zu entziehen. Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Mitteiler und der Polizei führte schließlich zum Erfolg. Der Verursacher konnte schlussendlich an seiner Meldeanschrift gestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mit Nunchaku bedroht

Während eines gemeinsamen Einsatzes des Rettungsdienstes und der Polizei Jena konnte am Karfreitag gegen 08:50 Uhr in Jena-Lobeda, am Salvador-Allende-Platz 23 eine männliche Person angetroffen und gesichert werden. Dabei ergaben Ermittlungen vor Ort, dass die männliche Person eine weibliche Person mittels Nunchaku bedroht hatte. Das Tatmittel konnte beim Beschuldigten aufgefunden werden. Im Anschluss an die Polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte an Rettungskräfte übergeben und in eine Geschlossene Einrichtung überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eröffnet.

Ostermärsche in Jena

Am Samstag dem 30.03.2024 fanden im Jenaer Zentrum, im Berichtszeitraum zwischen 14:00 Uhr - 16:30 Uhr zwei angemeldete Ostermärsche statt. Insgesamt nahmen 450 Menschen teil. Beide Aufzüge enthielten das Thema Frieden ("Ostermarsch für Frieden"; "Ostermarsch für Frieden und Freiheit in der Ukraine"). Beide Versammlungen / Aufzüge verliefen Störungsfrei.

Rauschgift aufgefunden

Bei einer Personenkontrolle wurde am Sonntagmorgen 31.03.24 gegen 03:45 Uhr in der Kochstraße in Jena bei einer 50-jährigen männlichen Person Rauschgift in Form von Speed/Ecstasy aufgefunden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Dieser Stoff gehört zur Gruppe der Psychostimulanzien und versetzt den menschlichen Körper in einen Alarmzustand. Körperliche Reaktionen sind: rasender Puls, Blutdruck und Körpertemperatur steigen an. Auch dieser Stoff kann zu schwerwiegenden körperlichen und psychischen Nebenwirkungen führen.

Körperverletzung

Am Ostersonntag kam es in den frühen Morgenstunden (06:20 Uhr) im Bereich der Johannisstraße in Jena, vor einem Nachtclub zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei solle eine männliche Person (arabischer Phänotyps) aus einer Personengruppe von vier männlichen Personen heraus mehrere andere männliche Personen mit der Faust geschlagen haben. Der Tatverdächtige solle zur Tatzeit eine Jacke mit auffällig weisen Ärmeln sowie weise Turnschuhe getragen haben. In diesem Fall sucht die Polizei dringend nach Zeugen! Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter. Tel.: 03641/81-0

