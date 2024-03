Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer fährt gegen einen Baum

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Motorrad die Weimarische Straße in Bad Berka in Richtung Weimar. Er geriet auf den rechten Bordstein und kam in Folge dessen zu Fall. Dabei prallte er an einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum und wurde dadurch schwer verletzt, woraufhin er in ein Klinikum gebracht wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

