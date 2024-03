Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An Hauseingangstür gehebelt

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag teilte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Asbachstraße in Weimar mit, dass er an der Hauseingangstür Einbruchsspuren in Form von Hebelmarken entdeckte. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass Unbekannte Täter mittels unbekannten Hebelwerkzeug versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Es entstand Sachschaden an der Haustür in Höhe von 100,00 Euro durch Kratzer an der Holztür.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell