Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch durch hungrigen Dieb

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Samstag gewaltsam in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Moskauer Straße. Dort entfernten sie das Schloss eines Kellerabteils und entwendeten Lebensmittel im Wert von 100 Euro. Aus einem zweiten Keller wurden Einrichtungsgegenstände im Wert von 100 Euro entwendet.

