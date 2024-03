Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb mit Haftbefehl

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag meldete sich der Eigentümer eines am Mittwoch entwendeten Fahrrads bei der PI Weimar. Dessen Pedelec im Wert von 3000 Euro wurde in der Schützengasse entwendet. Nun erkannte er eindeutig sein Fahrrad mit einer männlichen Person im Weimarhallenpark und verständigte die Polizei. Diese kontrollierten den 34-Jährigen, welcher keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad erbringen konnte. Weiterhin konnten geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm festgestellt werden. Gegen den 34-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Das Fahrrad wurde sichergestellt und im Nachgang dem Eigentümer übergeben. Eine Beschlagnahme der Betäubungsmittel fand ebenfalls statt. Der Dieb wurde aufgrund des Haftbefehls anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

