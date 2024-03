Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer nach Kollision leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer die B7 aus Richtung Erfurt kommend und wollte am Abzweig Tröbsdorf nach rechts auf die Landstraße Richtung Weimar abbiegen. Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr zur selben Zeit den Radweg aus Gaberndorf kommend in Richtung Weimar, welcher die B7 kreuzt. Der Radfahrer missachtete das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Pkw. Er kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von 900 Euro.

