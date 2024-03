LPI-J: E-Bike entwendet

Weimar (ots) - Am 27.03.2024 gegen 07:20 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw Opel auf der Landstraße aus Mönchenholzhausen kommend in Richtung B 7. Etwa 50 Meter vor der Auffahrt auf die Bundesstraße lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh überlebte den Unfall nicht, am Pkw entstand Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

