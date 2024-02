Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel an der Spitze des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth - Verabschiedung der Ersten Kriminalhauptkommissarin Dagmar Leopold und Amtseinführung des Ersten Polizeihauptkommissars Lutz Ike

Göttingen (ots)

Am 31. Januar wurde die Erste Kriminalhauptkommissarin Dagmar Leopold, Leiterin des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth, von der Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Tanja Wulff-Bruhn, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Die feierliche Veranstaltung fand im Glashaus in Derneburg mit zahlreichen Weggefährtinnen und Weggefährten sowie im Kreise von Leopolds engster Familie statt.

Dagmar Leopold kann auf eine beeindruckende berufliche Laufbahn zurückblicken. Im Oktober 1982 trat sie als eine der ersten Frauen ihren Dienst bei der uniformierten Polizei Niedersachsen an und war anschließend im Polizeikommissariat Hannover-Döhren tätig. Nach einem weiteren Lehrgang widmete sie sich dem Bereich der organisierten Rauschgiftkriminalität im Landeskriminalamt. Anschließend wechselte sie vom Landeskriminalamt zur damaligen Bezirksregierung Hannover, brachte ihre Fachkenntnisse in den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim ein und engagierte sich dort insbesondere in den Bereichen Staatsschutz und Jugendkriminalität. Nach der Leitung der Pressestelle der Polizeidirektion Göttingen im Jahr 2011 war sie als Ermittlungsführerin wieder in der Polizeiinspektion Hildesheim tätig. In den Jahren 2017 bis 2018 leitete sie dann das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim, gefolgt von der Leitung des Polizeikommissariats in Elze. Seit 2020 stand die Erste Kriminalhauptkommissarin an der Spitze des Polizeikommissariats in Bad Salzdetfurth, wo sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand ihre Aufgaben wahrnahm.

Dagmar Leopold blickt auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurück: "Als eine der ersten bei der damaligen Schutzpolizei eingestellten Vollzugsbeamtinnen kann ich sagen, dass diese Zeit erfüllt war von Erlebnissen und Erfahrungen, die ich in einem anderen Beruf in dieser Vielfalt niemals hätte haben können. Nicht alles war immer leicht zu ertragen. Unser Beruf bringt es mit sich, dass wir oft mit den dunkelsten Aspekten der menschlichen Existenz konfrontiert werden. Umso wichtiger ist es, auch die schönen Momente bewusst wahrzunehmen und vor allen Dingen den Humor nicht zu verlieren." Und sie fügt hinzu: "Ich danke heute all den engagierten Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich jederzeit vertrauensvoll und professionell zusammenarbeiten durfte. Und natürlich gilt mein besonderer Dank meiner Familie, meinem Mann Ralf und unseren großartigen Töchtern, für ihr Verständnis und ihre Unterstützung über all die Jahre."

Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn verabschiedete die Leiterin des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth und fand in ihrer Rede viele lobende Worte: "Deine Kolleginnen und Kollegen werden dich als tolle Führungskraft im Gedächtnis behalten, als allseits geschätzte Kollegin und vor allem als Mensch. Ich danke dir für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich wünsche dir für die Zukunft alles erdenklich Gute."

Erster Polizeihauptkommissar Lutz Ike ist nun neuer Dienststellenleiter

Weitere Glückwünsche richtete Sie an Dagmar Leopolds Nachfolger Lutz Ike. Der Erste Polizeihauptkommissar hat am 01. Februar 2024 die Leitung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth übernommen. "Ich freue mich sehr, Herrn Ike in seinem neuen Amt begrüßen zu dürfen. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth ist ihm nicht nur bereits bestens bekannt, er verfügt auch über eine außerordentliche Führungserfahrung und -kompetenz. Von Mitarbeitenden, Führungskräften und Netzwerkpartnerinnen und -partnern wird er zudem sehr geschätzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das PK Bad Salzdetfurth auch künftig in guten Händen liegt", betonte Tanja Wulff-Bruhn. Offiziell ins Amt eingeführt wird Lutz Ike am 1. März 2024.

Lutz Ike schaut zuversichtlich in die Zukunft: "Mit dem gebotenen Respekt vor der Aufgabe freue ich mich sehr, die polizeiliche Verantwortung für die Städte Bad Salzdetfurth und Bockenem sowie die Gemeinden Holle, Lamspringe, Schellerten und Söhlde tragen zu dürfen. Hierbei ist mir wichtig, mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Die absehbaren und künftigen Herausforderungen gilt es, mit Engagement und Tatkraft zu bewältigen. Kreativität und Gestaltungswille werden hierbei sicherlich mehr als einmal meine Wegbegleiter sein. Ich setze dabei auch weiterhin auf ein gutes und gedeihliches Miteinander mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, den Institutionen und Netzwerkpartnerinnen und -partnern in dieser Region" so Lutz Ike anlässlich der Amtsübernahme.

Lutz Ike ist seit über 41 Jahren Polizeibeamter. Nach mehreren Verwendungen in Hannover, unter anderem als Kommissar vom Lagedienst im Innenministerium, war Ike mehrere Jahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Göttingen tätig und repräsentierte die Behörde nach innen und außen. In dieser Zeit war er darüber hinaus in die Leitung von Castor-Einsätzen eingebunden und für ein Jahr kommissarisch als Dienstellenleiter in Elze eingesetzt. Ab 2012 leitete er den Einsatz- und Streifendienst des PK Bad Salzdetfurth, bis er 2020 die Führung des PK Elze übernahm. Dort war er zuletzt, mit Ausnahme von rund sechs Monaten, in denen er das PK Sarstedt leitete, tätig. Der 58-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt bei Alfeld.

