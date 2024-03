Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer auf der Flucht gestellt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass fünf Personen in der Bertuchstraße soeben Graffiti an einem Stromkasten und einer Mauer angebracht haben und anschließend in Richtung Ernst-Thälmann-Straße flüchteten. Beim Eintreffen der Beamten konnte einer der Täter (15 Jahre) gestellt werden, da er sich auf der Flucht beim Übersteigen eines Zaunes leicht verletzte. Der 15-Jährige musste daraufhin in ein Klinikum gebracht werden. Die anderen Täter konnten im Umfeld nicht mehr festgestellt werden. Diverse Sprühutensilien wurden durch sie zurückgelassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell