Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 84-jähriger Renault-Fahrer den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Lyonel-Feininger-Straße und parkte dort rückwärts ein. Anschließend fuhr er wieder aus der Parklücke und kollidierte mit der Beifahrerseite einen anderen Pkw (Audi). Ein Atemalkoholtest bei dem 84-Jährigen ergab einen Wert von 1,06 Promille. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme Nachtrunk bei ihm nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutentnahmen durchführt. Eine Beschlagnahme des Führerscheins erfolgte ebenso. Es entstand Sachschaden am Pkw Renault in Höhe von 3000 Euro und am Pkw Audi in Höhe von 1500 Euro.

