Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen gesucht - Diebstahl aus Fahrzeug

Bingen (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 10.02.2024, 20:15 Uhr, auf Sonntag den, 11.02.2024, 06:00 Uhr, kam es in der Holzhauserstraße, in Höhe der Hildegardisschule, in Bingen zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Die 30-jährige Geschädigte parkte hier ihren weißen BMW in einer Sackgasse in Höhe der Hildegardisschule ab. Im Fahrzeug befand sich zu dieser Zeit auf dem Beifahrersitz die Sporttasche der 30-Jährigen. Ein bislang unbekannter Täter schlug hier die Scheibe des Beifahrerfensters ein und entwendete die Tasche der Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

