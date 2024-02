POL-PIBIN: Verkehrssünder erwischt

Bingen (ots) - In der Nacht vom 04.02. auf den 05.02. kam es am Globus-Logistikcenter sowie am Aldi-Zentrallager in Bingen zu Protestaktionen durch mehrere Bauern. Die Zufahrten zu den Lagern wurden dabei durch Traktoren und vereinzelt auch durch Heuballen und abgeladenen Mist versperrt. Die Versammlungen fanden unter Aufsicht der Versammlungsbehörde der Stadt Bingen statt. Am Aldi-Zentrallager fing aus bislang ...

mehr