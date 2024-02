Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Bauernprotest an Logistikcentern

Bingen (ots)

In der Nacht vom 04.02. auf den 05.02. kam es am Globus-Logistikcenter sowie am Aldi-Zentrallager in Bingen zu Protestaktionen durch mehrere Bauern. Die Zufahrten zu den Lagern wurden dabei durch Traktoren und vereinzelt auch durch Heuballen und abgeladenen Mist versperrt. Die Versammlungen fanden unter Aufsicht der Versammlungsbehörde der Stadt Bingen statt. Am Aldi-Zentrallager fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Heuballen Feuer. Der Heuballen konnte jedoch zeitnah mit Unterstützung der Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Schaden war es nicht gekommen. Nach Beseitigung der Sperren war die letzte Versammlung gegen 03:00 Uhr beendet.

