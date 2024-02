POL-PIBIN: Betrunkener E-Scooter Fahrer

Bingen (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte der Polizei Bingen am 03.02.24 gegen 00:15 Uhr eine augenscheinlich angetrunkene Person auf dem Tankstellengelände in der Koblenzer Straße feststellen. Neben der alleine angetroffenen Person stand lediglich noch ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht sowie eingeschalteter Musik an einer Zapfsäule. In der nachfolgenden Kontrolle versuchte der 54-jährige Fahrer zunächst die Fahrereigenschaft zu verneinen, was ...

mehr