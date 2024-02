Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am 01.02.2023 gegen 21:15 Uhr in der Hitchinstraße ein 69-jähriger Fahrzeugführer einer verdachtsfreien Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrer festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Er wird nun mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR rechnen müssen.

