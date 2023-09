Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Ausgelöster Heimrauchmelder in Leverkusen-Schlebusch

Leverkusen (ots)

Am 26.09.2023 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen gegen 23:20 Uhr ein Anruf über einen in einem Mehrfamilienhaus ausgelösten Heimrauchmelder in der Mülheimer Straße in Leverkusen-Schlebusch. Die Leitstelle entsandte daraufhin die Kräfte der Berufsfeuerwehr und den Einsatzführungsdienst.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war in einer der Wohnungen Brandgeruch wahrnehmbar, woraufhin Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Einheit Schlebusch der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert wurden.

Da sich auf Anklopfen sowie Klingeln niemand meldete wurde die Wohnung durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung fanden die vorgehenden Einsatzkräfte 2 schlafende Personen, die vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und ins Klinikum Leverkusen transportiert wurden.

Als Ursache der Verrauchung stellte sich angebranntes Essen im Ofen heraus. Die Wohnung konnte nach Lüftungsmaßnahmen an die Polizei übergeben werden. Weitere Hausbewohner waren nicht betroffen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 27 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell