Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrerin ohne Führerschein ermittelt - Blutprobe

Bingen (ots)

Am 30.01.2024 gegen 16:30 Uhr kam es in der Dromersheimer Chaussee in Bingen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei touchierten sich zwei entgegenkommende PKW jeweils mit dem Außenspiegel der Fahrerseite. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, während die geschädigte unfallbeteiligte 22-jährige Fahrerin stehen blieb und die Polizei verständigte. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeugs gesichert und die Fahrzeugmarke ermittelt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte das im Nahbereich abgestellte Unfallfahrzeug mit fehlendem Außenspiegel aufgefunden werden. Ermittlungen zur Halterin ergaben, dass diese nach einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem die Halterin zunächst nicht zu Hause angetroffen werden konnte, wurde sie durch die Streife in einer Gaststätte angetroffen und bestätigte die Fahrereigenschaft. Die Unfallverursacherin stand merklich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch einen Test. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beschuldigte wird sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht, Alkohols am Steuer sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten müssen.

