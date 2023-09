Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: Geschwindigkeitsmessung in der Mecklenheidestraße in der 50er-Zone - Höchstwert: 97 Kilometer pro Stunde (km/h)

Hannover (ots)

Am Montag, 11.09.2023, hat die Polizei in dem hannoverschen Stadtteil Stöcken in Richtung Bundesstraße 6 eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 116 Verstöße wurden festgestellt.

Zwischen 14:25 Uhr und 18:25 Uhr fand eine Geschwindigkeitsmessung der Polizeiinspektion Besondere Dienste in der Mecklenheidestraße innerorts statt. Da sich in der Nähe der Kontrollstelle auch eine Kindertagesstätte befindet, führt die Polizei dort regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Geschwindigkeit wurde mithilfe eines stationären Laserscanners gemessen.

Unter den 116 Verstößen überschritten 22 Fahrzeugführer die Geschwindigkeit um 30 km/h. Die Spitzenreiter der Verkehrssünder waren ein Fahrzeugführer, dem eine Geschwindigkeit von 92 km/h vorgeworfen wurde, und ein weiterer Fahrzeugführer, bei dem eine Geschwindigkeit von 90 km/h gemessen wurde. Die Krönung der Verkehrssünder war ein Mann, der mit seinem Volkswagen die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h um 47 km/h überschritt. Ihm blüht ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. /san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell