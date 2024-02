Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Personenkontrolle

Bingen (ots)

Am 02.02.24 gegen 22:20 Uhr führte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße eine Personenkontrolle mit zwei auffällig wirkenden Personen durch, wovon eine ein hochwertiges E-Bike der Marke "Scott" mit sich führte. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass beide Personen bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des 38-jährigen Kontrollierten kann ein Schlagring sowie eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. Die das Fahrrad schiebende 42-jährige Person konnte keinen Herkunftsnachweis für das Fahrrad vorlegen und nur widersprüchliche Angaben zum Erwerb des Fahrrads machen. Das Fahrrad selbst zeigte sich überlackiert und die Rahmennummer entfernt. Aufgrund der vielen Ungereimtheiten wurde das Fahrrad, nebst den verbotenen Gegenständen, sichergestellt. Zusätzlich zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz werden seitens der Polizei Bingen nun Ermittlungen hinsichtlich eines im Raume stehenden Fahrraddiebstahls getätigt.

