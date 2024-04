LPI-J: Sprayer unterwegs

Apolda (ots) - In der Nacht vom 28.03.2024 zum 29.03.2024 kam es im Stadtgebiet Apolda zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkws. Hier wurden jeweils, durch den oder die bislang unbekannten Täter, bei bislang drei bekannt gewordenen Sachverhalten mehrere Fahrzeugreifen mittels unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Die beschädigten Fahrzeuge waren jeweils in der Freiherr- vom- Stein- Straße, Hallesche Straße und in der Auenstraße geparkt. An allen Fahrzeugen ...

