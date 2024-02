POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Über 500 Gramm Marihuana im Pkw bei Kontrolle auf der A1 (Gemeinde Harpstedt) aufgefunden +++ 28-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, den 12.02.2024, um 02:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rahdener Straße (B 212) in der Gemeinde Nordenham. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Führer eines Pkw, aus Richtung Blexen kommend, von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide ...

mehr