POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B212 in Brake verletzt +++ Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung durch Rückstau

Delmenhorst (ots) - Harpstedt-Winkelsett Verkehrsunfall mit Verletzten Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Ortschaft Mahlstedt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus der Samtgemeinde befuhr die L338 in Richtung Wildeshausen und kam aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte ihr Pkw mit einem Baum. Glücklicherweise ...

mehr