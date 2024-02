Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 11.02.2024

Delmenhorst (ots)

Harpstedt-Winkelsett

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Ortschaft Mahlstedt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus der Samtgemeinde befuhr die L338 in Richtung Wildeshausen und kam aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte ihr Pkw mit einem Baum. Glücklicherweise wurden die Fahrzeugführerin sowie ihre beiden Insassen, zwei 15-jährige Jugendliche aus Harpstedt, nur leicht verletzt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt.

