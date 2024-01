Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung am Bahnhof

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 04.01.2024, 18.05 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag kam es am Northeimer Bahnhof zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen Northeimers. Dieser sei kurz zuvor mit einem Zug aus Göttingen in Northeim eingetroffen und traf dort auf eine bislang unbekannte männliche Person mit seiner weiblichen Begleitung. Unvermittelt schlug der unbekannte Mann dem 25-jährigen Northeimer mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Fall kam. Im weiteren Verlauf trat der unbekannte Täter gegen den Rücken und die Beine des jungen Mannes. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Personen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der 25-jährige Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell