POL-PDLD: Maikammer - Unfall durch Dieselspur

Maikammer (ots)

Am Vormittag des 17.11.2023 verlor eine 41-jährige Verkehrsteilnehmerin auf ihrer Fahrtstrecke zwischen Sankt Martin und Kirrweiler aufgrund eines technischen Defekts diverse Mengen an Dieselkraftstoff. Dies blieb von ihr jedoch unbemerkt. Aufgrund des dadurch entstandenen schmierigen Films auf der Fahrbahn kam ein Motorradfahrer im Kreisverkehr der L516 zu Fall und verletzte sich durch den Sturz oberflächlich am Knie. Die Verursacherin konnte durch die gut nachvollziehbare Spur ermittelt und auf den Defekt hingewiesen werden. Diese ignorierte den Hinweis jedoch und fuhr weiterhin mit dem auslaufenden Kraftstoff. Sie muss nun mit einer Strafanzeige aufgrund der 'fahrlässigen Körperverletzung' und mit den, durch die Fahrbahnreinigung, entstandenen Kosten rechnen.

