Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verdacht auf sexuelle Nötigung - Tatverdächtiger in Haft

Augsburg (ots)

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Innenstadt - Am Mittwochabend (23.08.2023) soll es zu einem sexuellen Übergriff eines 33-Jährigen auf eine 34-Jährige im Gänsbühl Ecke Riedlerstraße gekommen sein. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 23.30 Uhr befand sich die 34-Jährige zu Fuß auf dem Heimweg. Sie lief vom Moritzplatz in Richtung Vincentinum. Auf Höhe Gänsbühl Ecke Riedlingerstraße soll der 33-Jähriger die Frau im Vorbeigehen zunächst begrapscht haben. Wenig später, griff er die Frau offenbar an und riss sie zu Boden. Die Frau rief daraufhin um Hilfe, sodass Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und der Frau halfen. Der 33-Jährige entfernte sich anschließend, wurde dabei aber von einem Mann und einem weiteren unbekannten Zeugen verfolgt. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 33-Jährigen kurze Zeit später im Nahbereich fest.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag (24.08.2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 33-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun den bislang unbekannten Zeugen, der einen Hund bei sich hatte. Außerdem bittet die Kriminalpolizei Augsburg um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu folgenden Fragen:

- Wer hat den Vorfall beobachten können? - Wer hat die Hilferufe der Frau gehört? - Wer hat die Frau auf dem Heimweg gesehen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell