Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausfriedensbruch führt zu Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera. In der Dienstagnacht, gegen 00:55 Uhr, meldeten sich Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße via Notruf bei der Polizei. Eine unberechtigte Person soll ich im Treppenaufgang aufhalten und die Anwohner belästigen. Auch als die Beamten vor Ort kamen, zeigte sich die betroffene Person (36m) unbeeindruckt, sodass er nach Draußen begleitet werden musste. Hierbei leistete der Mann widerstand. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in welcher sich der Mann befand, wurde ein Rettungswagen sowie ein Arzt hinzugezogen. Der Mann wurde schlussendlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Den Täter erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches sondern auch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (PZ)

