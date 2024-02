POL-FR: Emmendingen: Das Polizeipräsidium Freiburg reagiert mit Präventionsangeboten auf gestiegene Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 22.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde ein grauer BMW, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es wird vermutet, dass das unbekannte Verursacherfahrzeug aus der Zufahrt zu dem Anwesen Fecampring Nummer 30 in die Straße Fecampring einfuhr und dabei mit dem geparkten BMW ...

mehr