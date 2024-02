POL-FR: Folgemeldung zu: Mehrere lebende Gänse entwendet - Zeugen gesucht hier: Ausgesetzte Gänse im Raum Lahr aufgefunden

Freiburg (ots) - Am Freitagvormittag, 23.02.2024, gegen 10.00 Uhr ist ein bislang unbekannter junger Mann im Bereich des Reichsgräfin-Wegs in Emmendingen an eine 61-jährige Fußgängerin von hinten herangetreten und hat versucht ihr den umhängenden Rucksack zu entreissen. Nachdem dies dem Täter nicht gelang, ließ er von der Gesschädigten ab und flüchtete in Richtung Neustraße. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht ...

mehr