Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht im Fecampring - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde ein grauer BMW, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es wird vermutet, dass das unbekannte Verursacherfahrzeug aus der Zufahrt zu dem Anwesen Fecampring Nummer 30 in die Straße Fecampring einfuhr und dabei mit dem geparkten BMW kollidierte. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

