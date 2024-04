Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Aufgabe der Polizei ist, den fließenden Verkehr zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden. Das machen wir regelmäßig, sowohl sichtbar an Kontrollstellen als auch verdeckt durch Radarmessungen. Am Mittwoch, 10. April 2024, haben wir eine solche Messung auf der Florastraße zwischen Erlenbruch und Skagerrakstraße in Fahrtrichtung Herne durchgeführt, mit im Ergebnis deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Insgesamt haben 834 Fahrzeuge die Kontrollstelle passiert. 25 von ihnen waren derart zu schnell, dass die Halter nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwarten müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes, der bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit 111 km/h "geblitzt" worden ist. Dem Fahrer drohen in diesem Fall ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Weitere Fahrzeuge passierten die Messtelle mit 95, 92 und 85 km/h. Auch hier müssen die Fahrer mit erheblichen Strafen rechnen. In 36 weiteren Fällen fertigen die Beamten nun Verwarngeld-Bescheide wegen des Überschreitens der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Zu hohe Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen und kann schwere Folgen für Leib und Leben haben. Genau aus deinem Grund wird die Polizei auch weiterhin regelmäßig tätig, wenn es darum geht, Raser zu ermitteln.

