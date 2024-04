Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungslage am 06.04.2024 in Lünen - Die Polizei informiert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0361

Die Dortmunder Polizei informiert über zwei Versammlungen am Samstag, 06.04.2024 auf dem Willy-Brandt-Platz in der Lüner Innenstadt. Eine Versammlung des Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus begann um 14:00 Uhr mit einem Aufzug an der Cappenberger Straße und führte über die Kurt-Schumacher-Straße auf den westlichen Teil des Willy-Brandt-Platz. Die dortige Kundgebung, an der nach polizeilicher Schätzung ca. 650 Personen teilnahmen, endete hier um 16:15 Uhr. An der Versammlung nahmen 26 Personen teil, die der Antifa zugerechnet werden können. Diese versuchten zeitweise in den Bereich der zweiten Versammlung zu gelangen, was durch die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund verhindert werden konnte. Aufgrund des Aufzuges kam es im Bereich der Cappenberger und Kurt-Schumacher-Straße zu kurzfristigen und punktuellen Störungen für die Verkehrsteilnehmenden.

Von 15:00 Uhr bis 17:10 Uhr fand auf dem östlichen Teil des Platzes eine Standkundgebung der AfD-Partei statt, an der nach Schätzung der Polizei ca. 45 Personen teilnahmen.

Die beiden Versammlungen verliefen weitestgehend störungsfrei. Insgesamt gab es aufgrund einer Beleidigung, verbunden mit einer leichten Körperverletzung (Anspucken) eine Strafanzeige.

