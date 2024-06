POL-GI: Straßenraub - Festnahme + In Firma eingestiegen + Widerstand geleistet + Sexuelle Belästigung + In Wohnung eingebrochen + Diebe steigen in Halle ein - hoher Schaden + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Straßenraub - Festnahme

Einen jungen Mann nahmen Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Nord am Samstag (15.6.) in der Innenstadt fest. Der 18-Jährige hatte Zeugen zufolge zuvor im Bereich eines Seiteneingangs des "neustädter" in der Neustadt 28 einen 15-Jährigen beraubt. Er hatte zuerst gegen 14.30 Uhr unter Gewaltandrohung die Herausgabe der Halskette des 15-Jährigen gefordert. Als dieser verneinte, riss er die Kette vom Hals des Jugendlichen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Beamten konnten den Räuber noch vor Ort festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der syrische Staatsangehörige entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubs.

Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: In Firma eingestiegen

Einen blauen Sprinter von Mercedes erbeutete ein Einbrecher bei seiner Tat in der Schulstraße. Er stieg zwischen Samstag (15.6.), 18.30 Uhr und Montag, 7.15 Uhr in die Firmenräume ein. Zuvor hatte er eine Tür aufgehebelt.

Beim Durchsuchen der Räume erbeutete er den Fahrzeugschlüssel des Sprinters und fuhr anschließend mit dem Transporter davon.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Laubach: Widerstand geleistet

Am Samstag (15.6.) informierte ein Zeuge die Polizei über einen Betrunkenen, der Kunden und Angestellte eines Getränkemarktes in der Dexionstraße belästigte. Eine Streife der Grünberger Polizei unterzog den Mann gegen 21.30 Uhr einer Kontrolle. Schließlich entschloss sich die Streife, den alkoholisierten 51-Jährigen nach Hause zu bringen. Dagegen wehrte sich der Mann. Er schlug nach einem Polizeibeamten und touchierte dessen Kinn. Der Beamte konnte noch ausweichen und blieb unverletzt. Die Beamten mussten den Mann in der Folge zu Boden bringen und fesseln. Statt nach Hause brachten sie ihn nun in eine Gewahrsamszelle. Dort musste der polnische Staatsangehörige ausnüchtern. Er musste zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, ferner leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Gießen: Sexuelle Belästigung

Wie der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, belästigte ein Unbekannter bereits am frühen Sonntag (9.6.) eine Frau in der Ludwigstraße. Die 29-Jährige lief gegen 3.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 auf dem Bürgersteig, als ein Fremder sie zunächst gegen ihren Willen umarmte. Im Verlauf küsste er sie zudem mehrfach. Die 29-Jährige befreite sich aus der Umarmung, der Mann versuchte jedoch, sie festzuhalten. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie flüchtete sich in einen Kiosk. Dort anwesende, namentlich nicht bekannte Personen stellten den Täter noch vor Ort zur Rede, anschließend lief er weg.

Er wurde als etwa 180 cm groß und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze, schwarze, glatte Haare und einen dunkleren Hautteint. Seine Figur war schmal mit einem kleinen Bauchansatz. Der Unbekannte trug eine weiße Trainingsjacke mit schwarzen Streifen und schwarzem Reißverschluss, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe der Marke "Nike".

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Zudem bitten die Ermittler die Personen aus dem Kiosk, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: In Wohnung eingebrochen

Im Asterweg stieg ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Am Samstag (15.6.) zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr gelangte der Unbekannte ins Treppenhaus. Er begab sich zur Wohnungstür und brach diese auf. Mit erbeutetem Bargeld floh er unbemerkt aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Buseck: Diebe steigen in Halle ein - hoher Schaden

Wie der Polizei kürzlich bekannt wurde, schlugen Diebe in Hallen der ehemaligen Sammler- und Hobbywelt in Alten-Buseck zu. Irgendwann zwischen März und Mitte Juni derangen sie in die Räumlichkeiten in der Straße Kiesacker ein und klauten u.a. Kabel und Kupferrohre. Während der Wert der entwendeten Gegenstände auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird, ist der verursachte Schaden im Inneren vermutlich erheblich höher.

Die Ermittler vermuten, dass die Diebe ihre Beute mit Fahrzeugen abtransportierten und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in dem Bereich Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Weißer LKW flüchtet nach Unfall

Am Mittwoch (12.6.) parkte eine Opel-Fahrerin auf dem Kaufland-Parkplatz im Rothweg. Gegen 16 Uhr bemerkte sie, noch in ihrem roten Astra sitzend, wie ein weißer LKW (7,5 t) gegen das Heck ihres Autos fuhr. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen, weißen LKW geben?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht - unbekannte Zeugin gesucht

Auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes im Rothweg kam es am Samstag (15.6.) zu einer Unfallflucht. Laut einer namentlich nicht bekannten Zeugin fuhr ein älterer Mann mit einem Auto gegen 10 Uhr gegen einen geparkten Opel Astra. Anschließend sei der Mann einfach weggefahren, ohne sich um den Schaden von etwa 1.200 Euro zu kümmern. Die Zeugin informierte die Fahrerin des Opels, hinterließ aber keine Erreichbarkeit oder ihren Namen.

Die Unfallfluchtermittler bitten diese Zeugin und alle weiteren, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Lich: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem REWE-Parkplatz im Birklarer Carl-Benz-Ring beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten, grauen Toyota. An dem Rav4 entstand dabei ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (13.6.) zwischen 12.35 Uhr und 12.50 Uhr. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06401/91430 an die Polizeistation Grünberg.

