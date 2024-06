Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht + Schockanrufer erbeutet Bargeld + Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten

Gießen (ots)

Hungen: Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Gegen 15.30 Uhr kam es gestern (12.6.) an der Bushaltestelle des Hungener Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden. Zuvor gab es eine Diskussion zwischen den Parteien, ein 36-Jähriger schlug kurz danach auf einen 59-jährigen Mann ein. Zudem soll er nach ihm getreten haben. Anschließend entfernte er sich vom Bahnhof. Aufmerksame Passanten wählten den Notruf.

Eine Streife der Polizei Grünberg traf den 36-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Nahbereich an und nahm ihn fest. Sie nahmen den Mann, der derzeitigen Erkenntnissen zufolge alkoholisiert war, mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Den Angaben zufolge beobachteten mehrere Passanten die Auseinandersetzung, teilweise soll diese auch gefilmt worden sein.

Die Ermittler bitten diese Zeugen, zur Aufklärung des Vorfalls beizutragen und sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Gießen: Schockanrufer erbeutet Bargeld

Erneut haben Trickbetrüger erfolgreich zugeschlagen. Sie nahmen telefonisch Kontakt zu einer Gießenerin auf und setzten die 89-Jährige unter Druck. Schamlos erzeugten die Betrüger Ängste und Emotionen bei der Seniorin. Schließlich gelang es ihnen Anfang dieser Woche, die Frau davon zu überzeugen, ihnen 20.000 Euro Bargeld auszuhändigen.

Die Betrüger probieren es immer wieder und wechseln dabei sowohl die Geschichten als auch ihr Vorgehen. Letztlich geht es aber ums Geld. Die Polizei oder Angehörige der Justiz rufen niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten oder auch eine Kaution zu offerieren. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Geben Sie die Informationen an ihre Angehörigen weiter. Vereinbaren Sie bestimmte Verhaltensweisen für solche Anrufe!

Die Polizei rät:

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! - Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Fremde! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Rufen Sie zurück! - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! - Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder Internet ermitteln können!

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044 (Polizei Hessen>Schutz und Sicherheit>Rat und Vorsorge> Sicherheit für Senioren). Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen.

Linden: Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat derzeitigen Erkenntnissen zufolge einen Unfall in Leihgestern verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden, darunter ein 11-jähriges Kind. Gegen 18.40 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Großen-Lindener-Straße. Er geriet Zeugen zufolge aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dabei in zwei entgegenkommende Autos. Neben dem Kind, das im Auto des 39-Jährigen mitfuhr, erlitt ein 29-jähriger Autofahrer, der dem Mann entgegenkam, bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, während das Kind vorerst nicht in die Klinik musste. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 8.000 Euro.

Da der Verdacht besteht, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war, musste er mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an eine Blutentnahme wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Zeugen, die den Unfall gestern (12.6.) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell