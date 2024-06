Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen + Einbruchsversuch in Kita + Festnahme nach Volksverhetzung + Schrauben an Reifen gelöst + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

Dem geschulten Auge und der Erfahrung ziviler Beamter der Gießener Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Das Paar, ein 47-jähriger Mann und seine 22-jährige Begleiterin, fiel den Beamten am Dienstagmittag (11.6.) im Bereich der Gießener Innenstadt auf. Sie behielten die Beiden unter Beobachtung und stellten schnell fest, dass das Paar gezielt ältere Menschen verfolgte und versuchte, bei günstiger Gelegenheit an deren Wertsachen zu gelangen. Im Verlauf hatten die Diebe offenbar Erfolg, sie versuchten in einer Bank in der Innenstadt Geld an einem Automaten abzuheben. Die Einsatzkräfte gaben sich zu erkennen und nahmen die beiden Diebe fest. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten sie einem 88-Jährigen kurz zuvor die Geldbörse gestohlen. Die Geldbörse stellten die Beamten im Nahbereich sicher. Der Mann und die Frau mussten mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen entließen sie die 22-Jährige mangels Haftgründen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. Den Mann führten die Ermittler am nächsten Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ gegen den Festgenommenen, der keinen festen Wohnsitz hat, einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Gießen: Einbruchsversuch in Kita

In die Räume einer Kindertagesstätte versuchte ein Unbekannter im Spenerweg einzudringen. Dazu hebelte er an mehreren Türen des Gebäudes, diese hielten jedoch stand. Der Unbekannte entkam unbemerkt. Der Einbruchsversuch ereignete sich irgendwann im Zeitraum zwischen 6.6. und 11.6.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Festnahme nach Volksverhetzung

Bei einem Spaziergang in Linden traf ein 61-jähriger Mann am Dienstag (11.6.) im Stadtzentrum auf eine Gruppe Jugendlicher. Unvermittelt rief der Mann gegen 20.05 Uhr "Heil Hitler" in deren Richtung und zeigte dabei wiederholt den "Hitlergruß". Zudem beleidigte er die Jugendlichen rassistisch und drohte ihnen. Verständigte Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Süd nahmen den deutschen Staatsbürger vor Ort fest. Er musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Reiskirchen: Schrauben an Reifen gelöst

Ein Reiskirchener stellte am Samstag (8.6.) auffällige Fahrgeräusche an seinem Auto fest. Es stellte sich heraus, dass alle Schrauben an verschiedenen Reifen lose waren. Es besteht daher der Verdacht, dass ein Unbekannter die Schrauben am Fahrzeug gelöst hatte. Der Zeitraum des Lösens wird auf Freitag (7.6.), 15 Uhr bis Samstagmorgen, 10 Uhr eingegrenzt. In dieser Zeit parkte der weiße Pkw auf einem Parkplatz in der Friedensstraße. Die Ermittler suchen Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Weißes Auto nach Unfallflucht gesucht

In Wieseck beschädigte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW. Bei dem Unfall am Dienstag (11.6.) gegen 19.25 Uhr verursachte er einen Schaden von etwa 2.000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der flüchtige Unfallverursacher soll ein größeres, weißes Fahrzeug gefahrenen sein. Es hatte eine blaue Seitenaufschrift und fuhr in Richtung des Kieswegs davon.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum weißen Fahrzeug und dessen unbekannten Fahrer geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Audi angefahren

In der Hannah-Arendt-Straße fuhr ein Unbekannter am Sonntag (9.6.) gegen das Heck eines geparkten Audis. Der schwarze A 4 parkte zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell