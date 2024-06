Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tasche geklaut + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Tasche geklaut

Am Sonntag (9.6.) befand sich eine 34-jährige Frau auf dem Spielplatz in Höhe der Robert-Sommer-Straße 34. Zwischen 15 und 16 Uhr klaute ein Unbekannter in einem günstigen Moment die Umhängetasche der Frau, die auf einer Sitzbank lag. In der Tasche befand sich unter anderem die Geldbörse der 34-Jährigen.

Der Dieb wurde bei seiner Tat gesehen, er wurde als 25-30 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben. Er hatte ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild" und sprach vermutlich arabisch. Er trug eine Basecap, eine weiße "Nike"-Jacke mit Emblem auf der linken Brustseite und Kapuze, eine blaue Jeans der Marke "G-Star" und schwarze Schuhe von Nike. Er war vermutlich mit einer weiteren Person vor Ort, zu der keine Beschreibung vorliegt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Diebs oder seinem Begleiter machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Zaun angefahren

In Alten-Buseck fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Grundstückszaun in der Straße Kiesacker. Zwischen Donnerstag (6.6.), 22.45 Uhr und dem nächsten Morgen, 7.45 Uhr, verursachte der Unbekannte dabei einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss fuhr er einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Roller flieht nach Unfall

Ein schwarz-rotes Kleinkraftrad suchen die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord. Einer Zeugin zufolge fuhr der unbekannte Fahrer am Freitagabend (7.6.) im Leimenkauter Weg gegen 22.50 Uhr gegen einen geparkten Audi. Die Zeugin sprach den Mann auf dem Roller auf den Unfall an, dieser ignorierte sie jedoch und flüchtete in Richtung Schützenstraße, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Audi wurde an der Fahrerseite beschädigt.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum schwarz-roten Roller und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Eine Golf-Fahrerin parkte ihren VW am Donnerstag (6.6.) gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz von Kaufland in Lollar. Als sie nur 30 Minuten später zu ihrem grauen Auto zurückkam, musste sie einen Schaden an der Front des Fahrzeugs feststellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr demnach gegen den Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Linden: Passat beschädigt

Einen geparkten Passat beschädigte ein Unbekannter bei einer Unfallflucht in Großen-Linden. Der schwarze VW parkte am Sonntag (9.6.) zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr in der Alte Heerstraße in Höhe der Hausnummer 27. Der Unbekannte streifte die Fahrerseite des Autos und fuhr einfach davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Fernwald: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz von Rewe in der Rudolf-Diesel-Straße beschädigte ein Unbekannter einen Mercedes. Der schwarze GLC parkte lediglich zehn Minuten dort, der Unfall geschah am Samstag (8.6.) zwischen 16.15 Uhr und 16.25 Uhr. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

