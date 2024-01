Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Völklinger Straße in Höhe der Einmündung Rathausplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Als eine 31-jährige Frau mit ihrem Renault Megane nach rechts in die Völklinger Straße abbiegen wollte, wurde sie von einem mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Schlösschen herannahenden PKW, der ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs war, abgedrängt. Um dem dunklen Kombi auszuweichen, musste die Frau nach rechts lenken und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kölner Straße. Hinweise zu dem dunklen Kombi erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell