POL-GI: Frau belästigt - Zeugen gesucht + Verdacht der Brandstiftung + Jugendlicher am Steuer + Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall + Wahlplakat entfernt

Gießen: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Am Samstag (8.6.) lief eine 21-Jährige die Goethestraße entlang. Sie ging in Richtung des Anlagenrings, als sie gegen 2 Uhr in Höhe der Volksbank von einem Mann unsittlich berührt wurde. Die Frau wehrte sich und rief um Hilfe. Sie konnte sich von dem Unbekannten lösen und wegrennen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die 21-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Unbekannte hatte einen dunkleren Hautteint, eine hagere Figur und war etwa 175 cm-180 cm groß. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Vollbart (etwas länger als Dreitagebart). Er trug dunkle Kleidung.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Goethestraße bemerkt? Ist der Mann bereits im Umfeld aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Fernwald: Verdacht der Brandstiftung

Auf dem Gelände einer Firma in Annerod brannten am Donnerstagmittag (6.6.) abgestellte Gegenstände in einem Lagerraum. Der Brand wurde schnell entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht, es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen, vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Noch im Rahmen der Tatortaufnahme ergab sich der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. In diesem Zusammenhang nahmen Beamte einen Mann fest, der dringend verdächtig ist, die Gegenstände in Brand gesetzt zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung ermittelt. Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden.

Wettenberg: Jugendlicher am Steuer

Staunen mussten Beamte der Polizeistation Gießen Nord bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntag (9.6.). Sie stoppten gegen 4.10 Uhr einen Citroen in Krofdorf-Gleiberg, um den Fahrer einer Routinekontrolle zu unterziehen. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des Autos um einen 15-Jährigen handelte. Selbstredend konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Fahrt war beendet, der Fahrer musste, ebenso wie seine 15- und 16-jährigen Mitfahrer, mit zur Dienststelle. Gegen den Jugendlichen am Steuer leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Wie er an das Auto gelangen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Jugendlichen übergaben die Polizisten im Anschluss an deren Eltern.

K51/Grünberg: Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall

Am Freitag (7.6.) kam es auf der Kreisstraße 51 zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf einem parallel der K 51 verlaufenden Fahrradweg in Richtung Göbelnrod. Ein 22-jährige Autofahrer fuhr auf der Fahrbahn der Kreisstraße und bog gegen 10.40 Uhr in die Feldgenmarkung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 73-Jährige aus dem Vogelsbergkreis stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus dem Landkreis Gießen blieb unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Allendorf (Lumda): Wahlplakat entfernt

Ein Unbekannter klaute in der Bahnhofstraße ein Wahlplakat der AfD. Der Dieb schlug am Freitag (7.6.) zwischen 8.20 Uhr und 13 Uhr zu.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

