Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Jugendliche belästigt - Zeugen gesucht + Reizgas an Schule gesprüht + Versuchter Einbruch in Pizzeria

Gießen (ots)

Gießen: Jugendliche belästigt - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte belästigten am Mittwochmorgen (5.6.) eine Jugendliche in der Löberstraße. Zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr berührten die beiden die 17-Jährige gegen ihren Willen. Drei Jugendliche kamen hinzu und fragten die 17-Jährige, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin ließen die zwei Unbekannten von der Jugendlichen ab und entfernten sich.

Die Unbekannten wurden beide als ca. 30 Jahre alt beschrieben, beide hatten einen etwas dunkleren Hautteint und sprachen gebrochen deutsch mit Akzent. Einer soll etwa 180 cm groß sein, er hat eine breitere Figur. Er hatte schwarze, lockige, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jeans und weiße Schuhe. Der zweite Unbekannte war mit ca. 175 cm etwas kleiner, er hat eine sehr schlanke Figur. Er hatte ebenso schwarze, lockige, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen, dünnen Oberteil, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben? Zudem bitten die Ermittler die drei zur Hilfe kommenden Jugendlichen, die namentlich nicht bekannt sind, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Reizgas an Schule gesprüht

Am Mittwoch (5.6.) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 12.30 Uhr, dass durch Unbekannte vermutlich Reizgas in den Räumen einer Schule in der Reichenberger Straße versprüht wurde. An der Schule trafen die sofort entsandten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei auf mehrere Schülerinnen und Schüler, die über Atemwegsreizungen klagten. Die Verursacher hatten sich bereits entfernt. Insgesamt überprüfte der Rettungsdienst 71 Personen, die über Atemreizungen klagten, darunter auch drei Lehrkräfte. Glücklicherweise musste niemand weiter behandelt werden oder in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es, zwei minderjährige, schulfremde Jungen als mutmaßliche Verursacher zu identifizieren. Warum die beiden 13-Jährigen das Reizgas versprühten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gießen: Versuchter Einbruch in Pizzeria

In der Wolkengasse machte sich ein unbekannter Einbrecher an der Scheibe einer Pizzeria zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte er, die Scheibe aufzuschneiden, ließ jedoch vom Versuch ab und flüchtete. Die Tat, die der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, fand irgendwann zwischen 26. Und 27. Mai statt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell