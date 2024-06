Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Opel aufgebrochen + Scheibe eingetreten + Unfälle

Gießen (ots)

Gießen: Opel aufgebrochen

Im Wiesecker Diebweg klaute ein Unbekannter zwischen Sonntag (2.6.), 3 Uhr und Montag, 17.15 Uhr eine Geldbörse aus einem geparkten Opel. Dazu schlug er eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und öffnete so die Tür des Corsa. Mit der erbeuteten Geldbörse entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingetreten

Ein unbekannter Mann beschädigte durch einen Tritt eine Schaufensterscheibe in der Kaplansgasse. Gegen 22.10 Uhr trat er ein Loch in die Scheibe eines Warengeschäfts. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung des Selterswegs. Der Mann wurde als etwa 50 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine schmale Figur, eine Glatze und trug eine Brille oder Sonnenbrille. Er hatte eine grüne Jacke, eine dunkle Hose und Turnschuhe mit heller Sohle an. Das Cityrad, auf dem er davonfuhr, war rot und hatte ein schwarzes Topcase.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Gegen Baum geprallt

Einem schwarzen Mercedes, der auf die Gegenfahrbahn geriet, musste den Angaben zufolge ein Mann aus dem Landkreis Gießen ausweichen, als er die Ruttershausener Straße in Wißmar entlangfuhr. Am Mittwoch (29.5.) gegen 5.35 Uhr kam es zu dem Unfall, bei dem der 69-Jährige durch das Ausweichen von der Fahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Mercedes fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zum schwarzen Mercedes und dem unbekannten Fahrer geben?

Zeugen richten sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag (30.5.) kam es gegen 4.40 Uhr zu einem Unfall in der Krofdorfer Straße, dessen Hergang bisher ungeklärt ist. Der Fahrer eines Mercedes krachte dabei an der Einmündung zum Kropbacher Weg gegen den Mast eines Schildes. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro an der E-Klasse. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Stein angefahren

Einen Sitzstein riss ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall aus der Verankerung. Anschließend entfernet sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Sitzstein steht in der Wolkengasse, die Unfallflucht ereignete sich zwischen 18.5. und 20.5. und wurde der Polizei kürzlich bekannt.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

