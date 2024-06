Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schlägerei auf Flohmarkt + Straßenraub + Versuchter Raub mit Messer + Einbruch in Zahnarztpraxis + Einbruch in Bäckerei

Gießen: Schlägerei auf Flohmarkt

Am Sonntagmittag (2.6.) gerieten mehrere Männer auf einem Flohmarkt in Streit. Im Rahmen dessen kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 12.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 38-jähriger Beteiligter erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Verlauf soll auch ein langer Gegenstand zum Schlagen verwendet worden sein. Die Schlägerei ereignete sich im Bereich vor der Messehalle 4 in der Straße An der Hessenhalle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Beteiligten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Straßenraub

Unter Einsatz von Reizgas raubten Unbekannte einem Mann ein Fahrrad am Marktplatz. Der 31-Jährige befand sich am Samstag (1.6.) auf dem Heimweg, als er gegen 1.25 Uhr aus einer Personengruppe heraus zunächst beleidigt und in der Folge mit Reizgas besprüht wurde. Dabei nahm ihm ein Unbekannter sein E-Bike der Marke Fischer ab. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die Personen flüchteten. Sie konnten nicht näher beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Personengruppe geben, die aus drei oder vier Leuten bestand?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Versuchter Raub mit Messer

Am Samstag (1.6.) befand sich ein 20-jähriger Mann an der Haltestelle "Oswaldsgarten" in der Neustadt. Gegen 4.30 Uhr kamen drei Personen auf ihn zu und forderten unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse des Mannes. Dieser verneinte und rief nach der Polizei, woraufhin die drei Unbekannten flüchteten. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt.

Es soll sich vermutliche um Jugendliche handeln, die alle dunkel gekleidet und etwa 170-175 cm groß waren. Alle hatten sich bei Tatausführung mit Schals / Halstüchern maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Einbruch in Zahnarztpraxis

In Kinzenbach drangen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Berkenhoffstraße ein. Dazu durchtrennten sie einen Zaun auf der Rückseite des Gebäudes und gelangten so auf das Gelände. Nachdem eine Tür mehreren Hebelversuchen standhielt, brachen sie die Glasscheibe einer Terrassentür auf und gelangten so schließlich in die Praxisräume. Dort klauten sie dentalmedizinische Geräte und flüchten unbemerkt. Der Einbruch fand im Zeitraum zwischen dem Abend des 29.5. und dem Morgen des 31.5. statt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei am Marktplatz brach ein Unbekannter zwischen Samstag (1.6.), 13 Uhr und Sonntagmorgen, 6.10 Uhr ein. Dazu hebelte er eine Eingangstür auf. Mit erbeutetem Bargeld floh er unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Wahlplakate abgerissen

Zwei an einer Laterne hängende Wahlplakate der AfD riss ein Unbekannter in der Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg ab. Die Sachbeschädigung bemerkte ein Zeuge am Freitag (31.5.), wann genau die Tat stattfand, ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Allendorf (Lumda): Wahlplakate geklaut

In der Treiser und der Rabenauer Straße klaute ein Unbekannter zwei Wahlplakate der AfD. Der Diebstahl ereignete sich 28.5. und 1.6., die Ermittler suchen Zeugen:

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

