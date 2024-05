Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Autos aufgebrochen + Streit zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer + Trinkfeste Diebe unterwegs

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 31.05.2024

Autos aufgebrochen + Streit zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer + Trinkfeste Diebe unterwegs

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Im Dahlienweg haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 12.00 und 19.00 Uhr, einen dort geparkten Renault Twingo aufgebrochen. Die Diebe hatten eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Tankkarte im Wert von 50 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Zu einem weiteren Einbruch in einen PKW kam es im Gießener Fasanenweg. Auch dort hatten die Diebe eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem VW Golf zwei Sonnenbrillen entwendet. Die Täter schlugen ebenfalls am Donnerstag, hier zwischen 15.30 und 19.45 Uhr, zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Inhalt eines Feuerlöschers geleert

In der Diezstraße haben unbekannte einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten in dem Mehrfamilienhaus einen Feuerlöscher geleert und den Inhalt in dem Treppenhaus verteilt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Streit zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer

In der Grünberger Straße kam es am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, in Höher einer Bäckerei zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Offenbar soll einer der Beteiligten handgreiflich geworden sein und sein gegenüber mit einem Messer bedroht haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Polizei fahndet nach trinkfesten Dieben

In der Johannesstraße hatten es Unbekannte auf etwa 50 Schnapsflaschen abgesehen. Die Diebe hatten die Tür des Mehrfamilienhauses aufgebrochen und dann den Keller aufgesucht. Dort entwendeten sie etwa 50 hochwertige Whiskey- und Champagner Flaschen, zwei Dreiliter Jack Daniels Flaschen und weitere etwa 50 Jack Daniels Cola Dosen. Die beiden Diebe sollen jeweils eine dünne Figur haben. Einer der Täter soll dunkle lockige Haare und einen Vollbart haben. Auffällig soll ein roter Pulli sein.

Gießen: Einbruch in Sportheim

In der Philosophenstraße in Wieseck waren zwischen dem späten Mittwochabend und dem frühen Donnerstagmorgen Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und in dem vereinsheim mehrere Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Mit mehreren hundert Euro verschwenden sie wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell